ترامب يوقع على مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

سيف اليزيد - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون لتمديد لمدة أسبوع واحد للتمويل الاتحادي المنتهي لتفادي إغلاق الحكومة وإعطاء فرصة أكبر لإجراء محادثات منفصلة بشأن تخفيف آثار كوفيد-19 ومشروع قانون للإنفاق الشامل.

وكان مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون قد وافق بعد ظهر الجمعة على مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب الذي أغلبه من الديمقراطيين على هذا الإجراء بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء.

وبدون هذا القانون تواجه سلسلة من البرامج الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونجرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر 2021.

وإذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 ديسمبر فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.

في الوقت نفسه يحاول المفاوضون التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مشروع قانون جديد للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا يريدون إلحاقه بمشروع قانون الإنفاق الشامل.

وما زالت توجد خلافات بشأن حجم وشكل مثل هذا القانون الذي سيساعد في تحفيز الاقتصاد الأميركي وتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19.

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