مصدر أمني عراقي يؤكد انفجار "جسم غريب" داخل مطار بغداد الدولي

السبت 12 ديسمبر 2020

أكد مصدر أمني عراقي، السبت، انفجار "جسم غريب" داخل مطار بغداد الدولي.



وقال المصدر، في تصريح وفقا لموقع "السومرية نيوز"، إن "جسماً غريباً انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يُخلّف أية إصابات بشرية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض محيط المطار لسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" انطلقا من منطقة حي الجهاد غربي العاصمة وسقطا قرب مطار بغداد.

وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وتضم معسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.

ولم تستطع الإجراءات الأمنية التي اتخذتها سلطات بغداد من ردع تلك العمليات.