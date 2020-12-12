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شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الأمريكية ترفض محاولة تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل
السبت 12 ديسمبر 2020
رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة دعوى قضائية من ولاية تكساس تسعى لإبطال فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، ما يمثل هزيمة كبيرة في محاولة الرئيس دونالد ترامب لعكس خسارته في الانتخابات.
وفي حكم صدر مساء الجمعة، قالت المحكمة إنها أسقطت الدعوى لانعدام الصفة القانونية، قائلة إن تكساس "لم تظهر مصلحة معترف بها قضائيا" لمحاولة إلغاء النتائج في ولايات أخرى.
واعتبر خبراء في قانون الانتخابات محاولة تكساس أمرا بعيد المنال. وزعمت الدعوى القضائية حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات وسعت إلى إبطال فرز الأصوات في أربع ولايات متأرجحة فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وهي بنسلفانيا وجورجيا وميتشيغن وويسكونسن.
وحظيت الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام بولاية تكساس كين باكستون بتأييد واسع بين ترامب وحلفائه، الذين يواصلون الادعاء بأن الانتخابات سرقت على الرغم من عدم وجود دليل على وجود تزوير كبير.
وينهي قرار المحكمة العليا سلسلة كارثية من المعارك القضائية لحملة ترامب، التي شهدت عشرات المحاولات لإلغاء الانتخابات التي رفضها القضاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
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