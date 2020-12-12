البرازيل تتجاوز عتبة 180 ألف وفاة بكورونا

السبت 12 ديسمبر 2020

تجاوزت البرازيل الجمعة عتبة 180 ألف وفاة بكوفيد-19، بحسب التقرير الأخير لوزارة الصحّة الذي أشار إلى تسجيل 646 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.



والبرازيل التي تُعتبر ثاني أكثر الدول تضرّرًا من الجائحة بعد الولايات المتحدة، باتت تسجّل ما مجموعه 180,411 وفاة جرّاء كورونا و6,83 ملايين إصابة مؤكّدة.

وفي سبع من عواصم الولايات البرازيلية البالغ عددها 27، تتجاوز نسبة إشغال أسرة العناية المركزة 90%.

والخميس، تجاهل الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو الموجة الثانية من الفيروس، قائلا إن البرازيل باتت في مرحلة "نهاية الجائحة".

لكن المتخصصين يخشون من أن معدل العدوى سيتسارع أكثر مع تجمّع الأسر لمناسبة احتفالات نهاية العام.