ماذا قال ترامب عن المحكمة العليا لبلاده؟

السبت 12 ديسمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق على رفض المحكمة العليا النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، إن المحكمة خذلته.



وأضاف ترامب في حسابه الرسمي على "تويتر" أن "المحكمة العليا خذلتنا فعلاً.. لا حكمة .. لا شجاعة".

وأكد على أن من حق الناخبين الأمريكيين، معرفة ما يعلمه المدعون الفيدراليون، وأن 74 مليون أمريكي صوتوا لمصلحته وفقاً للسجلات الرئاسية، لا يصدقون حتى الآن نتائج الانتخابات.

وقال: "الشعب الأمريكي يستحق الحصول على إجابات، ومن الأفضل (الحصول عليها) متأخراً، بدلاً من عدم الحصول عليها أبداً".

وأعرب ترامب عن استيائه من قرار المحكمة العليا استبعاد الدعوى، على الرغم من الدعم الذي حظيت به من قبل بعض الولايات.

وكتب في تويتر : "إذا، أنت رئيس الولايات المتحدة، وخضت انتخابات حصلت فيها على أصوات أكبر من أي رئيس خلال ولايته في التاريخ، ويُزعم أنك خسرت. ثم لا تحصل حتى على أهلية المثول أمام المحكمة العليا".

وأضاف: "بعد ذلك تتدخل عبر ولايات رائعة، التي وبعد دراسة الأمر والتفكير فيه تجد أنه تم خداعك، وهو شيء يضر بها أيضاً. آخرون كثيرون ينضمون إلى الدعوى، لكن وفي ومضة برق، يتم رميها (الدعوى)، دون حتى النظر في الأسباب التي جاءت بها".

واختتم ترامب تغريدته بالقول: "إنها انتخابات مزورة.. المعركة مستمرة".

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية، رفضت أمس الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس، لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.

وأكد قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة عينهم ترامب، بأن تكساس التي صوتت لصالح ترامب في الاقتراع الرئاسي، لا يحق لها التدخل في طريقة إجراء الانتخابات بولايات أخرى.

وفي حين يُرتقب أن يتجمّع كبار الناخبين، الاثنين، لتأكيد أصواتهم، يُواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، ويؤكد أن الانتخابات "سُرقت" منه.