7968 زيارة تفتيشية على المنشآت تنفذها بلدية عجمان منذ بدء جائحة «كوفيد 19»

السبت 12 ديسمبر 2020

بلغت الزيارات الميدانية التي نفذتها إدارة الصحة العامة التابعة دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، 7968 زيارة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي على المنشآت الغذائية والصحية، بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأسفرت عن مخالفة عدد 437 منشأة وإغلاق 175 منشأة واستقبال ومعالجة عدد 737 شكوى صحية على المنشآت، وذلك ضمن خطط التفتيش والرقابة الدورية على المنشآت الغذائية والصحية لضمان التزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ الإجراءات الإدارية مع المنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات المعتمدة، وفقا للبيان.



وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، حرص واهتمام الدائرة تعزيز الصحة العامة وإصدار ومتابعة التوجيهات والتعاميم الدورية على المنشآت الغذائية والصحية وفق أفضل الإجراءات والممارسات في التصدي للجائحة، لافتاً إلى إصدار 50 تعميماً إدارياً للمنشآت ذات الصلة بالصحة العامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بالمواقع لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إدارة أزمة جائحة كورونا والتصدي لها، وذلك خلاف الزيارات الدورية للمنشآت المختلفة.

وذكر بأنه تم تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع والمنشآت الاقتصادية بالإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ومشاركة إدارة الصحة العامة بفرق عمل وآليات حديثة ضمن فريق التعقيم الوطني طوال مدة عمل برنامج التعقيم الوطني، كما تم تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين في التصدي للجائحة بإمارة عجمـان لقياس مدى فعالية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإمارة.

أكد خالد الحوسني سعي إدارة الصحة العامة لمواكبة التحول الذكي وتوجهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، حيث تقدم إدارة الصحة العامة خدماتها للمتعاملين بصورة إلكترونية 100 % وجاء تبني التحول الإلكتروني بالدائرة للمساهمة في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين تجربة أداء المتعامل مع الخدمات الصحية مما كان له أثر كبير في استمرار الخدمات الصحية على مدار اليوم خلال الجائحة.