أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج العراق.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة من مرتكبي الجرائم التي تستهدف أملاك الدولة والاحتيال على المواطنين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج البلد من خلال وكالات مزورة".
وأضافت أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم لهما بعد استدراجهما في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود، وبدلالة احدهم تم ضبط داخل منزله أوراق مزورة تخص عقارات الدولة وأختام وهويات وطوابع وسندات مختومة وأخرى فارغة وكتب مختلفة جميعها مزورة".
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تدوين أقوالهما ابتدائيا بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".
وأضافت أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم لهما بعد استدراجهما في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود، وبدلالة احدهم تم ضبط داخل منزله أوراق مزورة تخص عقارات الدولة وأختام وهويات وطوابع وسندات مختومة وأخرى فارغة وكتب مختلفة جميعها مزورة".
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تدوين أقوالهما ابتدائيا بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات تطيح بعضوين في شبكة تُزوّر عقارات الدولة والمواطنين المقيمين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.