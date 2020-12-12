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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية الأفغانية: مقتل شخص إثر سقوط عدة صواريخ على العاصمة كابول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قُتل شخص على الأقل وأصيب آخَر في إطلاق صواريخ على العاصمة الأفغانية كابول صباح السبت، بحسب وزارة الداخلية.
ويعد الهجوم على العاصمة الثاني من نوعه في أقل من شهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، إن "4 صواريخ أطلقت من حي لاب جار في كابول"، مضيفا أن اثنين سقطا قرب مطار كابول، وقال شهود عيان إن "عدد الصواريخ يزيد على 6".
والشهر الماضي قٌتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بعد سقوط 14 صاروخا على مناطق مختلفة من العاصمة كابول، بعد مقتل 11 من عناصر طالبان بينهم قيادي بالحركة خلال ضربة جوية للجيش الأفغاني بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد حركة طالبان خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية أنها ستخفض الهجمات وتقلل الإصابات.
وتتصاعد الأزمة الأفغانية في وقت تتجه الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان، وسط مخاوف من عودة الإرهابيين، وللولايات المتحدة نحو 4500 جندي في أفغانستان حاليا.
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