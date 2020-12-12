شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المصرية امس تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 وفاة، مقارنة مع 445 إصابة و22 وفاة يوم الخميس.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و 6877 حالة وفاة".

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