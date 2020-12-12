شكرا لقرائتكم خبر عن نكسة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض الطعن بالانتخابات في تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب، السبت، عبر رفضها النظر في طعن قدمته سلطات ولاية تكساس؛ يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.

واعتبر قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة عيّنهم الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير/ كانون الثاني المقبل، في قرار مقتضب أن تكساس التي صوّتت لمصلحة ترامب في الاقتراع الرئاسي لا يحقّ لها التدخّل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.

وفي حين يُرتقب أن يتجمّع كبار الناخبين الاثنين؛ لتأكيد أصواتهم، يُواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن، ويؤكّد أنّ الانتخابات «سُرقت» منه.

وردّ متحدّث باسم جو بايدن قائلاً: إنّ الرفض «الحازم والسريع» لهذه الدعوى من قبل المحكمة «ليس مفاجأة»، مندّداً بـ«محاولات لا أساس لها» من جانب معسكر الملياردير الجمهوري وبـ«هجمات على العمليّة الديمقراطيّة».

من جهته اعتبر رودي جولياني محامي دونالد ترامب أن الدعوى كانت «متينة». وقال لشبكة فوكس نيوز «لا يمكنهم رفضها بمثل هذه البساطة». كما اعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن المحكمة العليا «تنصلت» من مسؤولياتها «للاختباء وراء الإجراءات».

من جانبه، كتب الرئيس ترامب على تويتر أن المحكمة العليا «خذلتنا»، متهماً القضاة بأنهم «لم يتحلوا بالحكمة ولا الشجاعة».

لكن رد الفعل الأعنف جاء من رئيس الحزب الجمهوري في تكساس ألن ويست الذي لم يتردد في التفكير في انفصال هذه الولاية الجنوبية. وقال في بيان لحزبه «ربما يتعين على الولايات الملتزمة بالقانون أن تتحد وتشكل اتحاداً للولايات التي تحترم الدستور».

نكسة أولى

وعلى إثر هذه الإخفاقات، ونكسة أولى أمام المحكمة العليا، قدّمت سلطات تكساس الثلاثاء دعوى بدا أنّها فرصة أخيرة.

وقد طلبت فيها إلغاء نتائج التصويت في ولايات رئيسيّة أربع فاز بها جو بايدن، هي: بنسلفانيا وجورجيا وميشيجن وويسكونسن، بحجّة أن السلطات المحلية خرقت القوانين الانتخابية عبر توسيع إمكانية اللجوء إلى التصويت بالمراسلة.

وكان دونالد ترامب وصف الملف بأنه «متين للغاية» وتدخَّل فيه بصفة شخصيّة.

وكان أكثر من 120 عضواً جمهورياً في الكونجرس قد انضموا إلى هذا الإجراء، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجّهها خبراء قانونيون.

وقال البروفيسور ريك هاسن على موقعه مدونة الانتخابات «إنه بيان صحفي مقنّع في شكل شكوى». وقال زميله من تكساس ستيف فلاديك على تويتر «لدينا مرشح جديد في فئة الشكوى الأكثر جنوناً بشأن الانتخابات».

للمرة الأولى في تاريخه، دعا موقع «سكوتس بلوغ» الذي يغطي أخبار المحكمة العليا، قضاتها إلى «إلغاء» شكوى تكساس. وقال المشارك في تأسيسه تيم غولدشتاين «إنها ليست شكوى جدية ولا تتمتع بوضع قانوني».

وكان ترامب مارس ضغوطاً على القضاة. وكتب على تويتر الجمعة «يجب أن يُظهروا شجاعةً كبيرة وحكمة عظيمة. أنقِذوا الولايات المتحدة».

وأعلن ترامب غداة الانتخابات أنه سيلجأ إلى القضاء. وكان يأمل من دون شك تكرار سيناريو عام 2000 حين أوقفت المحكمة العليا عمليات فرز الأصوات في فلوريدا وحسمت الرئاسة لجورج دبليو بوش.