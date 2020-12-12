شكرا لقرائتكم خبر عن رودجرز يتوقع رحيل جراي قريباً عن تشكيلة ليستر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إن الجناح ديماري جراي فشل في تأمين وجوده في تشكيلة الفريق الأساسية، وإنه يتوقع أن يرحل عن النادي عند انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وشارك جراي (24 عاماً) في 168 مباراة في كل المنافسات منذ انضمامه إلى ليستر سيتي قادماً من برمنجهام سيتي في 2016 لكنه كان خارج حسابات المدرب رودجرز في الموسم الحالي وكانت آخر مشاركة له في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق 2 - صفر أمام أرسنال اللندني في كأس رابطة المحترفين المحلية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال رودجرز قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون الأحد «من الواضح تماماً أن ديماري يتطلع للرحيل عن النادي» دائماً كان تعامله مع التدريبات على أعلى مستوى وكان سلوكه احترافياً بامتياز؛ لكنه في هذه المرحلة من مسيرته الاحترافية ربما يحتاج إلى انطلاقة جديدة بعد أن أمضى وقتاً طويلاً هنا من دون أن يضمن مكاناً في التشكيلة الأساسية.

وأضاف المدرب: سأظل دوماً أحترمه حتى آخر يوم له في صفوف فريقنا، وستظل أمامه فرصة هنا ولن أستغني عنه؛ لكن من الواضح أنه يريد الانتقال لمكان آخر في الموسم المقبل.

ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الـ20 متخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير اللندني صاحب الصدارة.