شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج ينصح ميسي بالانتقال إلى نابولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لاعب وسط برشلونة السابق الغاني كيفن برنس بواتينج، في معرض الحديث عن مستقبل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن على النجم الأرجنتيني الانتقال للعب في نابولي الإيطالي تكريماً لمواطنه الأسطورة مارادونا، وأضاف: «سينتهي عقد ميسي في يونيو 2021 مع برشلونة ويجب عليه أن يفكر بقلبه لا بالمال، ويقول سأكرم مارادونا والرقم 10 وألعب في نابولي عاماً أو اثنين.. سيكون هذا الانتقال مثل فيلم سينما وسيذهب للتمرينات بطائرة هليكوبتر لأن المشجعين سيأكلونه من شدة الفرح به».