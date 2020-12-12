تزامنا مع ترخيصها للقاح فايزر.. أمريكا تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة الناتجة عن كورونا

سجّلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية 231 ألف و775 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بحسب ما تشير إليه بيانات جامعة جونز هوبكنز المعنية بمتابعة تطورات الوباء على الصعيدين الوطني والعالمي.

وسجّلت 3.309 حالات وفاة، وهو رقم قياسي جديد لم تشهده الولايات المتحدة منذ بدء الوباء. ويأتي إعلان الجامعة بعد ساعات من إعطاء وكالة الأدوية الأميركية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.

أول لقاح مرخص في الولايات المتحدة

ومنحت الولايات المتحدة الجمعة تصريحاً طارئاً للقاح فايزر/بايونتيك لعلاج الإصابات بكوفيد-19 حسب ما أعلنت المديرة العِلمية لوكالة الأدوية الأميركية FDI في بيان.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل ارجاء البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة أنّ أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ “في أقل من 24 ساعة” في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح فايزر-بايونتيك.

ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأميركية من قَبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة. وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الجمعة أن البيت الأبيض أمَرَ رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه) بإجازة لقاح فايزر-بايونتيك، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته.

ألمانيا تتشدد

وفي ألمانيا تدرس السلطات احتمال التشدد بالإجراءات المفروضة لمكافحة كوفيد-19، خصوصاً وأن أعداد الإصابات والوفيات في الأيام الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ في 16 ولاية.

وسجّلت ألمانيا 29 ألف و 875 حالة إضافية بحسب معهد روبرت كوخ في اليوم الأخير (الجمعة) متخطية بذلك العدد القياسي السابق الذي سُجّل الخميس بمئتيْ إصابة تقريباً.

وبلغ عدد الوفيات في ألمانيا حتى الآن 20 ألف 970، مع تسجيل 598 وفاة الجمعة. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال الأسبوع إن وفاة نحو 500 ألماني يومياً أمر غير مقبول بتاتاً.

لقاح فايزر-بايونتيك ينال الثقة المكسيكية

وافقت هيئة الرقابة الصحية المكسيكية “كوفيبريس” على تسويق لقاح فايزر-بايونتيك لعلاج الإصابات بفيروس كورونا، حسبما أعلن في وقت متأخر من أمس الجمعة نائب وزير الصحة هوغو لوبيز غاتيل.

وقال غاتيل في مؤتمر صحافي ان “المكسيك رابع دولة تُعطي هيئتها للرقابة الصحية “كوفيبريس” الضوء الأخضر للقاح فايزر-بايونتيك ضد فيروس كورونا”.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المكسيك نحو 1.6 مليون مصاب أما عدد الوفيات ففاق 113 ألف وفية في بلد يعتبر أحد البلاد المتضريين بقوة في أميركا الوسطى.

البرازيل تتجاوز عتبة 180 ألف وفاة

تجاوزت البرازيل الجمعة عتبة 180 ألف وفاة بكوفيد-19، بحسب التقرير الأخير لوزارة الصحّة الذي أشار إلى تسجيل 646 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

والبرازيل التي تُعتبر ثاني أكثر الدول تضرّراً من الجائحة بعد الولايات المتحدة، باتت تسجّل ما مجموعه 180 ألف 411 وفاة جرّاء كورونا و6,83 ملايين إصابة مؤكّدة.

وفي سبع من عواصم الولايات البرازيلية البالغ عددها 27، تتجاوز نسبة إشغال أسرة العناية المركزة 90 بالمائة.

والخميس، تجاهل الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو الموجة الثانية من الفيروس، قائلا إن البرازيل باتت في مرحلة “نهاية الجائحة”. لكن المتخصصين يخشون من أن معدل العدوى سيتسارع أكثر مع تجمّع الأسر لمناسبة احتفالات نهاية العام.