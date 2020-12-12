شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب محافظة "إيواته" اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيواته والمناطق المحيطة بها. وأضافت الوكالة - حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أنه ليس هناك تهديد من حدوث تسونامى، ولم تعلن وقوع أي إصابات بين الأفراد أو الممتلكات حتى الآن.

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