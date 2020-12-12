الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” بنسبة 60 بالمئة خلال ثلاثة أسابيع

دعت منظمة الصحة العالمية، امس الجمعة، إلى مضاعفة اليقظة خلال فترة أعياد نهاية العام الجاري، مؤكدة ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا “كوفيد-19” في العالم خلال الأسابيع الستة الماضية بنسبة 60 بالمئة.

ولفت السيد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “فترة الأعياد هي فترة استرخاء واحتفال، لكن لا يجب مع ذلك تخفيف اليقظة”، مضيفا أنه “يمكن للاحتفال بهذه المناسبة أن يتحول سريعا إلى حداد ما لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى بفيروس كورونا”.

وقال “إن على من يعيشون في منطقة تشهد تناقلا سريعا للعدوى أن يدرسوا بانتباه مشاريعهم خلال أعياد نهاية العام لضمان سلامة الجميع”، موضحا أن “عدد الوفيات اليومية سجل خلال الأسابيع الستة الماضية ارتفاعا بنسبة 60%، وكان أغلبها في أوروبا والقارة الأمريكية”.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية تحصلت بالفعل على مليار جرعة من ثلاثة لقاحات محتملة للفيروس في إطار الآلية التي تضم 189 بلدا.

من جهتها، أشارت السيدة ماريا فان خيركوف مسؤولة إدارة الوباء في المنظمة، في تصريحات، إلى وجود اختلاف في تفشي الوباء بين المناطق، مبينة أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 100% تقريبا في أعداد الوفيات والاصابات بالفيروس في أوروبا، وبنسبة 54% في القارة الأمريكية، وبنسبة 50% في إفريقيا، وبنسبة 15% في منطقة المحيط الهادئ الغربية، وبنسبة 10% في شرق المتوسط، وبنسبة 7,5% في جنوب شرقي آسيا.

بدوره، قال السيد مايكل راين مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، إن “الوضع العالمي لا يزال متزعزعا على مستوى الوباء”، داعيا الدول إلى زيادة عمليات الفحص للكشف عن المصابين الجدد.

وفي سياق متصل، أبلغت دول أوروبية عدة عن مستويات “مرتفعة جدا” من العدوى بـ /كوفيد-19/ مع اقتراب عيد الميلاد، فيما يتفشى الوباء أيضا بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة.