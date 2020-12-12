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رسميا.. أمريكا تواجه كورونا بلقاح فايزر
السبت 12 ديسمبر 2020
منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، السبت، التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.
وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه "فايزر" أن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.
وأحصت الولايات المتّحدة الجمعة رقما قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.
وقالت الجامعة التي تحدث بياناتها باستمرار، إن عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2600.
ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع.
وهناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام "كوفيد تراكينغ بروجكت".
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