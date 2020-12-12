شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أثري عمره 2200 عام جنوبى الصين والان نبدء بالتفاصيل

اكتشف علماء آثار صينيون أكثر من 2500 قطعة أثرية ثقافية يعود تاريخها إلى أكثر من 2200 عام في مدينة قوانجتشو عاصمة مقاطعة قوانجدونج جنوبى الصين، وقال "تشنج هاو" المسؤول بمعهد قوانجتشو للتراث الثقافي وعلم الآثار - في تصريح اليوم - إن القطع المكتشفة تشمل الفخار والخزف والبرونز والحديد، ويرجع تاريخها إلى عهد أسرة هان الإمبراطورية (بين 202 قبل الميلاد و220 بعد الميلاد).

وأضاف هاو أنه من بين الاكتشافات، أطلال 196 حفرة و 57 بئرا و 43 حوضا وثلاثة طرقات.. مشيرا إلى أن الاكتشافات تتمتع بأهمية كبيرة لفهم التغيرات التاريخية والجغرافية للمناطق الحضرية في المنطقة.