شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في هجوم صاروخي بالعاصمة الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين إثر إطلاق عدد من الصواريخ على مناطق مختلفة في العاصمة "كابول"، صباح اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - أنه تم إطلاق 10 صواريخ على الأقل من ساحة "چهار راهی لب جر" الواقعة في شمال كابول صوب مناطق أخرى، من بينها مناطق قريبة من المطار.

وأضافت أن منطقتي "خواجة رواش" و"زان آباد" اللتان تعرضتا أيضا للقصف الصاروخي تعتبر مناطق سكنية.

وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم الصاروخي هو الثاني من نوعه في كابول خلال الشهر الجاري، وأن موقع إطلاق الصواريخ كان قريبا من نفس موقع الهجمات الصاروخية السابقة التي وقعت خلال الشهر الماضي وأعلن تبنيها تنظيم داعش الإرهابي. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الصاروخي الحالي حتى الآن.