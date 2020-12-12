عمليات البصرة تعلن آخر نتائج 'الوعد الصادق'

وقال مدنف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النتائج الأولية تؤكد بأن القوات الأمنية في المحور الشمالي للعمليات تمكنت من إلقاء القبض على عدد ١٣من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض، كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".



وأشار قائد العمليات الى ان "المحور الجنوبي من العمليات تمكن من إعتقال ١٢ مطلوب حسب مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة"، مؤكدا أن "العمليات تسير حسب مامرسوم لها ضمن قواطع العمليات".

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