شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أولى عمليات التلقيح ضد «كورونا» خلال أقل من 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ستبدأ في أقل من 24 ساعة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر «تويتر»: بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد، مضيفاً «أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة».

يأتي ذلك بعد موافقة وكالة الأدوية الأمريكية على لقاح «فايزر-بايونتيك»، لعلاج الإصابات بكوفيد-19، بحسب ما ذكرت المديرة العلمية لوكالة الأدوية الأمريكية «إف دي إيه» في بيان.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.

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