شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط جرحى في حادث دهس متظاهرين بنيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

قالت شرطة نيويورك المحلية، الجمعة، إن سائقة سيارة في وسط مانهاتن في مدينة نيويورك دهست عدة أشخاص كانوا يتظاهرون ضد احتجاز مهاجرين سريين مضربين عن الطعام، موضحة أنه من المبكر الحكم على الحادث بأنه إرهابي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، أن عدداً من الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات المدينة، مضيفاً أن «الجروح لا تهدد حياة الضحايا على ما يبدو».

وأكد خمسة متظاهرين أن السيارة التي كانت تقودها امرأة زادت سرعتها عمداً بعدما أجبرها أشخاص على التباطؤ مرة أولى.

لكن المتحدث باسم الشرطة رأى أنه «من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضياً». وقد بقيت سائقة السيارة في المكان بعد الحادث وتم توقيفها حسب المصدر نفسه.

وكان المتظاهرون يحتجون على ظروف احتجاز مهاجرين سريين اعتقلتهم أجهزة الهجرة وسجنتهم في هاكنساك بولاية نيوجيرزي خصوصاً، ومعظمهم مضربون عن الطعام حالياً.