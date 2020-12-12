شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وجريح في سقوط صواريخ على كابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، السبت، عن سقوط قتيل وإصابة آخر في إطلاق صواريخ على كابول، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الأفغانية في أقل من شهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان إن «أربعة صواريخ أطلقت من حي لاب جار في كابول»، مضيفاً أن اثنين سقطا قرب مطار كابول. وتابع «لسوء الحظ قتل شخص وأصيب آخر».

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز سقوط الصواريخ، موضحاً أن معظمها أصاب الجزء الشرقي من العاصمة.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء سقوط صواريخ على وسط كابول بالقرب من المنطقة الخضراء حيث توجد سفارات وشركات دولية.

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