شكرا لقرائتكم خبر عن سعر قياسي لبطاقة جريتسكي أسطورة الهوكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سجلت أول بطاقة للاعب هوكي رقماً قياسياً في مزاد بعد بيعها بـ1.3 مليون دولار، والبطاقة تعود لنجم الهوكي الكندي واين جريتسكي في عام 1979. وهذه أول مرة تباع فيها البطاقة الأولى للاعب بمبلغ يتضمن 7 أصفار ولم يكشف مزاد «هيرتيج أوكشنز» عن هوية المشتري للبطاقة التي طبعتها شركة كندية أفلست عام 1996.

وعلق موقع المزاد: «لا شك أن جريتسكي الذي احتفل بعيد ميلاده الـ40 مؤخراً يشعر بأنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة مثل ماونت راشمور في العصر الحديث».

وسجل جريتسكي 43 هدفاً وصنع61 في فريق ادمونتون أويلرز 1978-1979 بسن الـ18 واعتزل في نيويورك رينجرز عام 1999 بسجل قياسي في مسيرته (894 هدفاً و1963 تمريرة حاسمة)، وعن المنافسة بين بطاقة نجم الهوكي وبطاقة نجم السلة مايكل جوردان علق مدير المزاد: «بطاقة جوردان 3 الى 1 لبطاقة جريتسكي وسوق البطاقات اشتعل في 2020 بفضل كورونا، الكنديون استخدموا تقنية مميزة للمحافظة على شكل ورونق البطاقة طويلا». جريتسكي لم يكن بائع البطاقة لكنه يتاجر هو الآخر في البطاقات وباع بطاقة لاعب البيسبول هانوس فاجنر الأولى في 2007 مقابل سعر قياسي (2.8 مليون دولار) واشتراها كن كندريك، مالك نادي أريزونا دايموندباكس وبيعت نسخة أخرى من بطاقة فاجنر في 2016 مقابل 3.1 مليون دولار.

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