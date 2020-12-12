جنايات أبوظبي تُدين 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، السبت، 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات.

وأوضح حساب «قضاء - أبوظبي» عبر «تويتر»، أن جنايات أبوظبي دانت 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات.. والحكم تضمن غرامات بقيمة 160 مليون درهم.

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