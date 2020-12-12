شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا في ذاكرة بوكا جونيور إلى الأبد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلد نادي بوكا جونيور الأرجنتيني أسطورته الراحل دييجو مارادونا برسم وجهه في وسط ملعبه الذي أطلق عليه اسم الأيقونة، وخصص مكاناً في الملعب لصوره وقمصانه، وتمثالاً له وهو يحمل كأس العالم 1986 بالقرب من دكة اللاعبين .

بدأ مارادونا في سن الـ15 مشواره في أكاديمية بوكا عام 1976 وتفجرت موهبته ليصبح نجماً بسرعة ويسجل 116 هدفاً في فريق الناشئين قبل أن ينتقل للفريق الأول في 1981، وحضر أصدقاء وأفراد من عائلة مارادونا التكريم والدموع تملأ عيونهم .

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