قرقاش: تهنئة وطن لمحمد بن زايد لتخرج عدد من شبابه في «ساند هيرست»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

هنأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، السبت، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتخرج ابنه الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شباب الوطن في كلية ساند هيرست العسكرية.

وقال قرقاش عبر «تويتر»: «حفل تخريج كلية ساند هيرست العسكرية يحمل أكثر من تهنئة وبأكثر من مستوى، فهي تهنئة وطن للشيخ محمد بن زايد لتخرج عدد من شبابه وانضمامهم إلى درع الوطن».

وأوضح: «وهي تهنئة لأب تخرج ابنه في الكلية العريقة حاملاً إرث والده ومسيرته بما تحمله من فخر.. وندعو أن تكون الفرحة دائمة والإنجاز راسخاً».

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