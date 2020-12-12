شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يساعد اتحاد هايتي وسط ادعاءات بالتدخل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكّل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجنة للإشراف على إدارة شؤون اتحاد اللعبة الشعبية في هايتي وسط ادعاءات تتحدث عن تدخل من جانب رئيسه السابق رغم إيقافه مدى الحياة.

وأوقف فيفا، إيف جان - بارت بصفة مبدئية في مايو/ أيار الماضي خلال التحقيق في عدة ادعاءات من لاعبات شابات،

ونفى جان - بارت الذي برأته العدالة في بلاده كل الادعاءات بينما قال متحدث باسمه: إنه سيطعن ضد قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال الاتحاد في بيان الجمعة: إن عدة مصادر أكدت أن جان - بارت وآخرين معه يحاولون إقناع الضحايا والشهود بعدم الإدلاء بإفاداتهم.

وأشار البيان إلى وجود دلائل قوية على أن جان - بارت لا يزال يمارس نفوذه في أروقة الاتحاد عن طريق التدخل في إدارة شؤون المؤسسة رغم إيقافه مدى الحياة.

وأوضح فيفا أيضاً: أن هناك حاجة ملحة إلى عملية إصلاح طويلة الأمد نظراً لتغلغل الفساد في أنظمة الاتحاد.

وأضاف البيان «وفي ظل هذه الظروف يرى مجلس الفيفا أن الاتحاد الهايتي يواجه صعوبة في إدارة شؤونه، وأنه يتعين على الفيفا تشكيل لجنة تطبيع تتضمن مهمتها أيضاً ضمان استمرار التحقيقات المتعلقة بالقيم بكل حرية».

وستكون اللجنة أيضاً مسؤولة عن إدارة الشؤون اليومية للاتحاد ومراجعة لوائح المؤسسة إلى جانب تنظيم وإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.