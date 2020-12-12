شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهور من التحنيط.. روسيا «تخلّد» تمساح هتلر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – محمد الدسوقي

أعلن متحف «داروين» الواقع في العاصمة الروسية، عن تحنيط وعرض «تمساح هتلر» أمام الجمهور ابتداء من العام المقبل، بعدما استغرقت العملية شهوراً من العمل، وذلك بعدما تبرعت حديقة حيوان موسكو بجثمانه، بحسب ما نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وعثر جنود بريطانيون على التمساح، وقاموا بتسليمه للجيش الروسي، حيث نقل إلى عاصمة الاتحاد السوفييتي سنة 1946، ووضع في حديقة الحيوان بموسكو.

ويعتقد أن التمساح «ساتورن» أو «زحل»، الذي نفق عن عمر ناهز 84 عاماً، كان يعود للزعيم النازي أدولف هتلر، وقد نجا من جحيم القصف الذي طال برلين إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال ديمتري ميلوسردوف، أحد المسؤولين في المتحف: «لقد استغرق العمل على تحنيط التمساح شهوراً. تمكنا أخيراً من تخليد ذكرى تمساح هتلر، الذي كان أسطورة حديقة حيوانات موسكو».

وشكلت حياة التمساح العجوز لغزاً محيراً للجميع منذ هروبه من حديقة برلين وحتى عام 1946، حين تم اكتشافه من قبل قوات بريطانية ونقله إلى الاتحاد السوفييتي.

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