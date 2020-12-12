شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قاصمة لأردوغان.. خطة أوروبية لقطع الطريق على دعم تركيا للمتطرفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أعدته مؤسسة "ماعت" عن تفاصيل جديدة تؤكد فشل مخططات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى نقل شحنات السلاح إلى المتطرفين والإرهابين فى المنطقة لتنفيذ مخططاته التخريبية، وأضاف التقرير أن هناك أزمات كثيرة، وعقوبات من الاتحاد الأوروبى أصبحت تنتظر أردوغان وقواته بسبب انتهاكاته في ليبيا، ودعمه المستمر للمتطرفين هناك.
ولفت التقرير إلى أن هناك تحركات قوية لقطع الطريق أمام أردوغان فيما يقوم به من جرائم في ليبيا، ودعم للمرتزقة ونقلهم إلى ليبيا وسرقة ممتلكاتها وثرواتها.
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