شكرا لقرائتكم خبر عن 158.8 مليار جنيه خصصتها الحكومة لصناديق المعاشات والعلاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مُخصصات المزايا الاجتماعية الباب الرابع بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والتى تنعكس فى صورة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات والعلاج على نفقة الدولة، بمبلغ قدره 158 مليارا و820 مليون جنيه مقابل 109 مليارات و608 مليون جنيه، وذلك بزيادة نسبتها 44.8% عن العام المالى السابق.

وتعكس مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا" بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021 توجه الدولة نحو تعزيز أطر الحماية الاجتماعية من أجل حماية محدودى الدخل ورفع العبء من على كاهلهم في ظل اتخاذها للعديد من الإجراءات فى ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلا عن أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها وأثرت سلبا على الكثير من القطاعات الاقتصادية.

وبلغت مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا" بموازنة العام المالى الجارى نحو 326 مليار و280 مليون جنيه، مقابل 327 مليار و699 مليون جنيه بالعام الماضى وذلك بخفض طفيف نسبته 0.4%.