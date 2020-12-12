مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في تصادم سيارة ملاكي بـ "توك توك"، أمام كوبرى قرية الهدار بمدينة ساحل سليم في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين.

أشارت التحريات إلى اصطدام سيارة ملاكي رقم "213 ن د ف" بـ "توك توك" بدون لوحات معدنية، ما أسفر عن مصرع طفل "مجهول الهوية"، وإصابة "على. ع. ع" 38 عامًا، و"نبيلة. ز. م" 40 عامًا، و"ولاء .م. ج" 25 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.