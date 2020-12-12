مصرع شاب في حادث مروري بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث مروري على الطريق الزراعي الغربي، بمركز جزيرة شندويل في سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "محمد. ح" 17 عامًا عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.
وأفاد والده أنه أثناء قيادة ابنه تروسيكل بالطريق الزراعي الغربي بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابه على جانب الطريق ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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