الكشف على 108727 مواطنًا بـ"100 مليون صحة" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ 108727 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن.
كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.
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