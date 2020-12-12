ترامب يعلن انطلاق حملة التلقيح العام ضد كورونا في الولايات المتحدة

وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل في شحن اللقاح إلى جميع الولايات والعناوين في الدولة. سيبدأ التطعيم الأول بعد أقل من 24 ساعة".
وأكد ترامب نجاعة لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، مضيفا أن اللقاحين آمنان، قائلا إن هذين اللقاحين أثبتا فعالية بنسبة حوالي 95%، مشيرا إلى أن ذلك يفوق التوقعات بكثير.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech" اليوم الجمعة، أو تقديم استقالته.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم، حيث سجلت نحو 295 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 15.8 مليون إصابة حتى الآن.
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