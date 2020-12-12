لجنة برلمانية تكشف عن ضياع فرص دعم مجانية للعراق بسبب غياب المتابعة

كشفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابيّة، السبت، عن غياب غير مسوغ للعراق في اجتماعات المنظمة البحرية الاقليمية لحوض الخليج العربي، بينما اكدت ان المؤسسات البحرية في البلاد تفتقد عنصر المتابعة.

وقال عضو اللجنة كاظم فنجان الحمامي في تصريح للصحيفة الرسمية ان "مركز المساعدة للطوارئ البحرية (MEMAC) الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا دائما له عقد اجتماعا طارئا عبر شبكة (zoom) بناءً على توصيات المنظمة البحرية الإقليمية لحوض الخليج العربي، بينما شاركت جميع البلدان الخليجية بضمنها ايران باستثناء العراق".

واضاف ان "مؤسساتنا البحرية فرضت العزلة على نفسها، بسبب غياب عنصر المتابعة، ما أدى الى تضييع فرص الدعم التي كان يفترض ان يحظى بها العراق بالمجان"، موضحا انها "لم تأخذ بعين الاعتبار فاعلية بعض الدول الخليجية التي تغتنم مثل هذه الفرص من أجل توفير الدعم لبناء ملاكاتها الوطنية".

ويرى الحمامي "المثير للدهشة ان جدول أعمال الاجتماع منشور على صفحة منظمة (ميماك) الا ان كل المؤسسات البحرية العراقية ورغم كثرتها لم تشارك ومنها الهيئة البحرية العراقية العليا وشركة ناقلات النفط العراقية والشركة العامة لموانئ العراق والشركة العامة للنقل البحري وجمعية صيد الأسماك، وآمرو خفر السواحل والمياه الداخلية، وقيادة القوة البحرية، واكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية".