سياسة الكيل بمكيالين .. كيف انتهجت قناة الجزيرة الإرهابية أساليب مشبوهة للترويج للفتن؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمدت قناة الجزيرة على الأكاذيب وفبركة الأخبار كمنهاج لها، خاصة في التعامل مع الأوضاع في الدول العربية، وقامت بدعم الميليشيات والمرتزقة والتنظيمات الإرهابية، كما فتحت قناة الجزيرة شاشتها لاستضافة قادة وعناصر الجماعات الإرهابية والمسلحة ووصفتهم بالمعتدلين والمعارضين رغم تنفيذهم عمليات إرهابية بحق المدنيين وقتلهم الأبرياء وسفك دمائهم.



سياسة الكيل بمكيالين كانت طريقة الجزيرة في تناول قضايا المنطقة والافتقار للشفافية والترويج للتطرف والعنف ودعم الإرهاب مع بث محتوى يهدد الأمن القومي العربي مع استهداف استقرار الشعوب العربية وتنفيذ مخطط التضليل المنهج للمشاهد العربي، والتدخل في الشؤون الداخلية.

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