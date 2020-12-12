شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على قيادات حوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، أمس (الجمعة)، عقوبات وقيوداً على التأشيرات لخمسة من قيادات مليشيا الحوثي و20 فرداً من مرتكبي الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس أن فرض العقوبات على قيادات مليشيا الحوثي جاء لتورطهم في احتجاز وتعذيب النساء بحجة سياسية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بمنصبهم، وانخراط عدد منهم بشكل منهجي في التعذيب والاعتقال التعسفي للمواطنين اليمنيين، وخاصة المعارضين لمليشيا الحوثي ولإشراف أحدهم على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل أعضاء جهاز الأمن القومي أثناء احتجازهم، وللممارسة المنتظمة لاعتقال وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.



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