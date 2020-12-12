ضربة جديدة لـ ترامب.. المحكمة الأمريكية العليا ترفض الطعن في فوز بايدن بـ 4 ولايات

ذكرت وسائل إعلامية أن المحكمة الأمريكية العليا رفضت، مساء أمس الجمعة، دعوى قدمها مدعي عام ولاية تكساس وساندها الرئيس دونالد ترامب، تطالب بعدم احتساب أصوات ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان وجورجيا، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 3 نوفمبر الماضي.

ويأتي رفض المحكمة العليا الدعوى، قبل أيام من الموعد النهائي القانوني يوم الاثنين المقبل، لممثلي المجمع الانتخابي في كل ولاية للتصويت على المصادقة النهائية على النتائج، وإرسالها إلى الكونجرس للتصديق عليها يوم السادس من الشهر المقبل.

وكان مشرعون جمهوريون قد سارعوا لدعم ترامب في محاولته إبطال نتائج الانتخابات، التي لا يزال يصر على أنها كانت مزورة، حيث أعلن 106 نائب جمهوري في الكونجرس، الخميس الماضي، تأييدهم للدعوى القضائية التي رفعتها ولاية تكساس إلى المحكمة العليا.

وردت الولايات الأربع المستهدفة بالدعوى، وجميعها متأرجحة فاز بها بايدن، وطالبت المحكمة العليا برفض تلك الدعوى، متهمة ولاية تكساس بالسعي لإلغاء النتائج بالاستناد إلى مزاعم وهمية.

وبحسب النتائج المعلنة، فإن الرئيس المنتخب جو بايدن حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترامب.

وبالرغم من تصديق كل الولايات على نتائج الانتخابات، وخسارة ترامب للدعاوى التي رفعها سابقاً، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يواصل الطعن في الانتخابات ويصفها بالمزورة.