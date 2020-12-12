حمد بن جاسم: "الإخوان" تسيطر على قناة الجزيرة القطرية

كشف تسريب صوتي جديد نقلت مضمونه صحيفة "سعودي جازيت"، أن قطر اعترفت بسيطرة جماعة الإخوان على قناة الجزيرة البوق الإعلامي للنظام القطري.

وتضمن التسريب الصوتي المسرب، محادثة بين رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث كانت المحادثة حول قناة الجزيرة ومقرها الدوحة والتي يسيطر عليها الإخوان.

وكان المعارض القطري خالد الهيل، قد نشر التسريب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث كان القذافي يقول لجاسم: "الجزيرة مسيطر عليها، أعضاء الإخوان يسيطرون على برامج الجزيرة"، ورد رئيس الوزراء الأسبق: "أتفق معك، أقول لك إن هذا صحيح".

وتابعت الصحيفة أن القذافي قد سجّل العديد من التسجيلات سرًا خلال لقاءاته مع زعماء العالم في ليبيا، والتي تم تسريبها بعد وفاته في 2011.

يأتي هذا فيما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر في يونيو 2017 لدعمها جماعة الاخوان ونشر الإرهاب.

فيما أثارت التسجيلات الصوتية بين القيادة القطرية والقذافي التي تم تسريبها مؤخرا جدلا حول السياسة الخارجية للبلاد.