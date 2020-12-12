"أمطار وبرودة".. الأرصاد: احذروا التقلبات الجوية ابتداء من هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حدوث تقلبات في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، ابتداءً من الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية mbc مصر، أن هذه التقلبات ستؤدي لنشاط الرياح وإثارة الأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن محافظات سيناء، مع سقوط أمطار على بعض مناطق السواحل الغربية.

ولفتت إلى امتداد الأمطار في الداخل ابتداءً من يوم الاثنين، لتصل إلى محافظات الوجه البحري، مع انخفاض في درجات الحرارة حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار إلى نهاية الأسبوع.

وأوضحت أنه لا توجد مشكلة في الخروج من المنزل، ناصحة بمتابعة النشرات الجوية على مدار أيام الأسبوع، مع ارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بحذر على الطريق.

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