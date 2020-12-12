قناة الجزيرة.. احترفت الأكاذيب وادعاء الباطل وأبرز أبواق تنظيم الحمدين الإرهابية

احترفت الأكاذيب وادعاء الباطل، قلبت الحقائق لخدمة أجندتها التخريبية، أبرز أبواق تنظيم الحمدين الإرهابية.. إنها قناة الجزيرة، التي تعمل ليلا ونهارا على بث الفتنة والقلاقل في كل الدول العربية، حتى أصبحت القناة المصدر الرئيسي للأخبار الكاذبة في المنطقة.

و طالب مغردون عرب، بينهم كتاب وشعراء وفنانون بإغلاق قناة الجزيرة، ذراع قطر لضرب الدول العربية ونشر الفوضى فيها، واصفين إياها بأنها "عرش إبليس ومنبر لكل عميل ومرتزق وإرهابي".

ومنذ أن قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، في 5 يونيو/حزيران من عام 2017 بسبب دعمها للإرهاب، شنّت قناة "الجزيرة" وأتباعها من وسائل الإعلام القطرية أو الممولة منها، ومذيعوها عبر حساباتهم في "تويتر" حملات افتراءات وأكاذيب ممنهجة ومنظمة تستهدف الدول الأربع الرافضة لإرهاب قطر.