ترامب: كورونا انطلق من الصين لكنه سينتهي في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الجمعة، إن فيروس كورونا انطلق من الصين لكنه سينتهي هنا في الولايات المتحدة .

جاءت تصريحات ترامب بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح تصنعه شركتا “فايزر” و”بايونتيك”.

وكشف ترامب،أن أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ “في أقل من 24 ساعة” بالولايات المتحدة.

وقال ترامب على تويتر: “بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات” البلاد، مضيفا “أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة”.

وبيّن أن الولايات المتحدة أنتجت “لقاحا لفيروس كورونا في ظرف 9 أشهر فقط”، واصفا ذلك كما لو أن “الشعب الأميركي حقق معجزة طبية”.

وأشار إلى أن كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامي بالميدان الطبي سيأخذون اللقاح أولا، متوقعا أن يساهم في خفض عدد الإصابات والوفيات.

وتابع قائلا: “منحنا فايزر ملياري دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح، مع إمكانية إنتاج 500 مليون جرعة إضافية”.

وأكد أن اللقاحات “ستكون مجانية للمواطنين الأميركيين” لافتا إلى أنه لم تسجل آثار جانبية في التجارب السريرية على اللقاح.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي أحصت فيه الولايات المتحدة، الجمعة، رقما قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.

وبحسب الجامعة التي تحدّث بياناتها باستمرار، بلغ عدد الوفيات الجديدة من جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها “24 ساعة” نحو 2600، كما أن هناك حاليا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات.

ووقّع ترامب مرسوما يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى، للتصدي للتفشي الكبير للوباء.

واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح “موديرنا” لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية، الجمعة، في بيان.

وتضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية.

واشترت الولايات المتحدة أيضا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف “فايزر” و”بايونتيك”.

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول فبراير، وجميع السكان بحلول يونيو.