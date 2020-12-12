شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 11 ديسمبر كانون الأول نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق .

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من سبع حالات في اليوم السابق .

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم الجمعة 86701 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.