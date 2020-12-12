هبوط واردات تركيا من الغاز الإيراني

كشفت أرقام حديثة هبوط صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو يتجاوز 30 %.

وتظهر آخر بيانات صادرة عن إدارة تنظيم سوق الطاقة التركي أن أنقرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، استوردت 3.6 مليار متر مكعب من الغاز من إيران ما يظهر انخفاضا بأكثر من 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أوردت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.

واشترت أنقرة 3.6 مليار متر مكعب فقط من الغاز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بينما وفقا للاتفاقية المبرمة مع طهران، يتعين على تركيا شراء 10 مليارات متر مكعب سنويا من إيران.

وتتناقض الأرقام المتعلقة بتراجع صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا في العام الجاري، مع حديث محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني ولطفي ألوان وزير المالية التركي عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي، مطلع الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن واعظي أعرب عن أمل بلاده في تعزیز التعاون الثنائي مع تركيا فی مختلف المجالات الاقتصادية.

ووصف الوزير التركي العلاقات مع إيران بالجيدة للغاية، في حين توقفت أنقرة منذ العام الماضي عن شراء النفط الخام من طهران، أكبر مورد لها.

ولم يصمد التحالف التجاري بين تركيا وإيران، لينهار أمام تفشي فيروس كورونا المستجد وعقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي فرضها على أنقرة وطهران.

فقد أدت عقوبات ترامب بخلاف جائحة كورونا إلى تحول جذري في شكل العلاقات التجارية بين تركيا وإيران، وفق وكالة بلومبرج.

وقالت "بلومبرج" إن عقوبات دونالد ترامب وجائحة الفيروس قد غيرت تماما العلاقة التجارية بين تركيا وإيران بعدما كانت تستند إلى سفر دون تأشيرة، وعقود من العلاقات التجارية والثقافية.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن إيران عادة ما تدير فائضا تجاريا كبيرا مع تركيا، لكن منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، تراجع حجم هذا الفائض.

وتستعد إيران لتسجل عجزًا هذا العام لأول مرة منذ 2016، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية. وتراجع إجمالي التجارة بنسبة 38 % من عام 2016 حتى 2019