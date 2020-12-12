شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام بالمؤبد على مدان باغتيال رفيق الحريري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بـ5 عقوبات بالسجن المؤبد أمس (الجمعة)، على عضو بمليشيا حزب الله أدين بالتآمر باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، في تفجير عام 2005. وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي بما يتعلق بمقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت، في محاكمة غيابية فيما لا يزال طليقاً. وأشار القاضي الأسترالي ديفيد ري، أثناء قراءة قرار المحكمة إلى أن الهجوم كان يهدف لإثارة الرعب في لبنان وهو ما حدث بالفعل، وزاد: «استقر في يقين هيئة المحكمة أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد عن كل من الجرائم الخمس على أن يجري تنفيذها في نفس التوقيت».



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