عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لتفادي الإغلاق.. الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية لمدة أسبوع

السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ميزانية مؤقتة لمدة أسبوع، تجنّب البلاد تعليق عمل الحكومة وتسمح أيضا للنواب بمواصلة نقاشاتهم حول قانون حزمة المساعدات للمتضررين بسبب فيروس كورونا.



ومع اقرار مجلس النواب في وقت سابق هذا الأسبوع "الإجراء المستمر"، الذي يمدد التمويل الحالي لجميع الوكالات الحكومية حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، أقر مجلس الشيوخ القرار بالتصويت الصوتي قبل أن تُرسل النتيجة إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب قبل المهلة النهائية مع حلول منتصف الليل.

وواجهت الموافقة على الميزانية المؤقتة تهديدا مفاجئا من ثنائي غير متوقع هما السناتور الجمهوري جوش هاولي والسناتور اليساري بيرني ساندرز، حيث يسعى الاثنان الى اصدار الحكومة شيكات مصرفية يتم ارسالها مباشرة الى المستفيدين كجزء من حزمة المساعدة الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا.

وتعمل مجموعة من النواب من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري على تذليل العقبات في وجه مشروع خطة تحفيز جديدة بقيمة 908 مليارات دولار تتضمن إعانات بطالة للأفراد ومساعدات لحكومات الولايات.

لكن الخلاف لا يزال مستمرا بين قادة الحزبين حول الحزمة، مع مواجهة الأمريكيين أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود وسط أسوأ أزمة صحية منذ قرن.