«أطماع توسعية».. أردوغان يثير غضب إيران بسبب «بيت شعر».. وطهران تستدعي السفير التركي

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غضب إيران، وذلك بعدما ألقى بيت شعر من قصيدة تعتبرها طهران "انفصالية"، مؤكدة رفضها حديثه عن "أطماع توسعية".

وكان بيت الشعر الذي ألقاه أردوغان، خلال حضوره عرض عسكري في أذربيجان الخميس الماضي، جزء من قصيدة للشاعر الأذربيجاني محمد إبراهيموف، تراها إيران دعوة انفصالية، كونها تتحدث عن أهمية نهر "أرس" للشعب الأذربيجاني.

ويقطع نهر أرس الحدود بين إيران وأذربيجان، وتعيش على إحدى ضفتيه أقلية أذرية تركية في شمال إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات أردوغان "التدخلية وغير المقبولة" في شئون إيران.

وأمس الجمعة، كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي تلاها بشكل غير صحيح في باكو تتعلق بالفصل القسري لمناطق أرس الشمالية عن موطنها الأصلي إيران!"

وتساءل ظريف: "ألم يفهم أنه تحدث ضد سيادة جمهورية أذربيجان؟، لا أحد يستطيع أن يتحدث عن أذربيجاننا العزيزة"، حسبما أوردت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

كما كتب المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشئون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، تدوينة قال فيها إن "تصريحات السيد رجب طيب أردوغان مدعاة للاستغراب والتعجب، فأعتقد أن الرئيس التركي نفسه لا يعرف ما قاله".

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية: "يا سيادة الرئيس أردوغان! هناك فرق بين الجوار والأطماع التوسعية. فالرجاء أن تراجع بدقة تاريخ إيران، وخاصة تاريخ الجمهورية الإيرانية".

وفي وقت لاحق، ردت تركيا بإعلانها استدعاء السفير الإيراني لدى أنقرة، بعد ما اعتبرته "ادعاءات لا أساس لها وجهتها طهران بحق" أردوغان.