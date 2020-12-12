​"الأغلى عالميًا".. الزراعة: إجراءت خاصة لتصدير الحاصلات الزراعية لليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر وضعت شروطًا صارمة تجاه تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة تجاه دول العالم بوجه عام، ولليابان بوجه خاص، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في فتح ذلك السوق الأغلى عالميًا.

وأضاف العطار في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، أنه تم توزيع منشور على المصدرين وشركات التصدير، بضرورة مرعاة المعايير الدولية طبقًا لتوجيهات الحجر الزراعي، لافتًا إلى أن موسم التصدير لليابان بدأ هذا العام.

وتابع: "الجانب الياباني سبق له وطالب بضرورة أن تكون الشحنات مغلفة بألياف الورق، والعبوات النظيفة بجانب وجود مبردات على مراكب الشحن".

وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن إدارة الحجر تلقت طلبين فقط حتى الآن للتصدير إلى اليابان، مؤكدًا أن فتح السوق الياباني أماما لسلع الزراعية المصرية هو الأصعب على الإطلاق، حيث الاشتراطات الحجرية الكثيرة.

وأشار العطار، إلى أن الموالح وتحديدًا البرتقال والليمون في طليعة التصدير، حيث يكون التصدير عبر طريق الشحن البحري؛ عقب اعتماد المزارع ومحطات التعبئة التي سبق وتم تكويدها.

الجدير بالذكر أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الـ4 ملايين و800 ألف طن، رغم جائحة فيروس كورونا التي أربكت سوق الصادرات العالمي بشكل كبير.

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