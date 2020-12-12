السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

سيف اليزيد - لاهاي (وكالات)

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، أمس، حكمها على سليم عياش المنتمي إلى ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005. وحكمت المحكمة على عياش، البالغ من العمر 57 عاماً، بالسجن مدى الحياة 5 مرات في تهم تتعلق باغتيال الحريري، وثلاثة اعتداءات إرهابية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005. وحوكم عياش غيابياً وأدين في أغسطس الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

ولا يزال سليم عياش طليقاً، إذ رفض الأمين العام لميليشات «حزب الله» تسليمه. وخلال جلسة استماع في نوفمبر، قال المدعون إن السجن المؤبد هو الحكم الوحيد العادل والمناسب لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ«أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية»، كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.

واعتبر القضاة في 18 أغسطس في ختام محاكمة استمرّت 6 سنوات أنّ هناك أدلّة كافية لتحديد أنّ عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله. وقالوا في حكمهم إن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة».