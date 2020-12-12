تجدد الاحتجاجات الغاضبة في كردستان العراق

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

تظاهر آلاف الأشخاص أمس، في السليمانية وحلبجة وجمجمال وكفري وسيد صادق بإقليم كردستان العراق احتجاجا على سوء الإدارة وتفاقم الظروف المعيشية والحياتية وتأخير صرف رواتب الموظفين من جانب حكومة إقليم كردستان.

وحدثت صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية في السليمانية، وقال مصدر محلي إن: «القوات الأمنية طوقت بتعزيزات عسكرية مبنى محافظة السليمانية منذ صباح أمس، وبعد الظهر وصل المحتجون إلى الشارع القريب منها وبدأت الصِدامات». وبحسب نشطاء، فإن العشرات من المحتجين تعرضوا إلى الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة نواب سابقين من «كتلة التغيير» في البرلمان الكردستاني في مدينة السليمانية، وهم: «شيركو حمه أمين، وبيمان عزالدين، وعبدالله ملانوري» وذلك بتهمة تحريض المواطنين للخروج في تظاهرات مناهضة للسلطات الكردية، كما اعتقلت القوات الأمنية كادر قناة العراقية الرسمية الناطقة باللغة الكردية، وعلى إثر ذلك طالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي السلطات الكردية بإطلاق سراحهم.

ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد، وحاول المشاركون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

في المقابل، أكدت وكالة الأنباء العراقية فرض حظر التجول بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان.

وبدأت الاحتجاجات ضد سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى في الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر.

وقالت النائب السابقة في برلمان الإقليم بيمان عز الدين: إن قوات الأمن أوقفت نحو 10 من منظمي التظاهرة،.